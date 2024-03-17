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الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يعلنان عن مبادرة العمل الخيري الإسلامي العالمي

3/17/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر عن مبادرة العمل الخيري الإسلامي العالمي لجمعياته.
وأعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباجان في المؤتمر الصحافي بمقر الهلال الأحمر عن بالغ التقدير لدعم الهلال الأحمر الكويتي لمبادرة العمل الخيري الإسلامي والعديد من القضايا الإنسانية الرئيسية على مستوى العالم لاسيما في قطاع غزة.
وقال إن «الكويت قدمت لنا مساهمة فورية في زلزال سورية لدعم الاستجابة ونحن ممتنون لثقتهم في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».
وأضاف شاباجان أن «شراكتنا مهمة لإظهار كيف يمكن للعمل الخيري الإسلامي أن يحدث تأثيرا مستداما على نطاق واسع» مشيرا إلى انه إرث من الخير والكرامة الدائمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات مع المساهمة في تقليل الاحتياجات الإنسانية وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وأشار إلى «أننا نتشاطر هدفا مشتركا هو العمل الخيري الإسلامي لأنه الأساس المشترك للعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تسهم في الرخاء المشترك من خلال مبادئ المشاركة الشاملة وتقاسم المخاطر».
وذكر أن التمويل الإسلامي اظهر إمكاناته الهائلة في التنمية الاقتصادية ويوفر بعده الخيري فرصة كبيرة لسد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال ان مبادئ العمل الخيري الإسلامي توفر اساسا مشتركا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتي يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار من خلال مبادئ المشاركة الشاملة وتقاسم المخاطر.
وأضاف شاباجان أن «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعمل مع الجمعيات الوطنية الرائدة مثل الهلال الأحمر الكويتي على استكشاف وفهم كيف يمكننا الاستفادة من العمل الخيري الإسلامي لإحداث تأثير مفيد على المجتمعات المتضررة المحتاجة».
وأشار إلى انه منذ مطلع العام الحالي أجرى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية المهتمة تقييما لمطابقة المبادئ والعمليات والموارد المؤسسية للاتحاد الدولي مع متطلبات الزكاة والصدقة.
وقال إنه سعيا وراء هذا المسار وضع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر معايير عالية من الشفافية والحوكمة والاستعداد لوضع نموذج يحتذى في التعامل مع التمويل الإسلامي.
وأكد أن «الاتحاد يفخر بتطوير منصة مخصصة للعمل الخيري للتمويل الإسلامي وهي وسيلة الاتصال الرسمية لدينا مع المانحين الراغبين في تقديم الزكاة والصدقة بشفافية كاملة».
وقال انها فرصة لإظهار نوايا وقيمة العمل الخيري الإسلامي في مجال تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية وهي فرصة لقيادة الحوار بشأن التمويل المسؤول.
من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير بمبادرة العمل الخيري الإسلامي العالمية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دولة الكويت.
وقال ان العمل الخيري يرتكز على قيم ومبادئ الرحمة والمسؤولية الاجتماعية ويكتسب اهمية كبيرة كمصدر لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى ان الكويت بلد العطاء والعمل الخيري.

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