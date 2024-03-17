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مرشحون يطعنون أمام القضاء الإداري على قرارات شطبهم من السباق الانتخابي

3/17/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري
أبلغــت إدارة شـــؤون الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية أول من أمس السبت عددا من المرشحين بشطبهم واستبعادهم من انتخابات «أمة 2024» التي ستجرى في 4 أبريل المقبل. إلى ذلك، قال النواب السابقون ومرشحو الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ود.أحمد بن مطيع وجابر المحيلبي انه تم إبلاغهم من قبل إدارة الانتخابات بقرار الشطب. وقال الحبيني «‏تقدمنا اليوم (أمس) بطعن أمام المحكمة الإدارية على قرار الشطب من قائمة المرشحين لانتخابات 2024 الصادر ضدنا من قبل وزارة الداخلية، وقد تحددت جلسة لنظر الدعوى غدا (اليوم) الاثنين 18 الجاري، وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي العادل لإنصافنا وإرجاعنا للسباق الانتخابي». من جانبه، قال د.أحمد مطيع «تقدمت اليوم (أمس) بطعن إلى المحكمة الإدارية‬ على قرار شطبي من قائمة المرشحين، وتحددت جلسة نظر الدعوى اليوم الاثنين
18 الجاري، وكلنا ثقة في الله عز وجل ثم في قضائنا العادل النزيه، ومستمرون بحملتنا الانتخابية، سائلين الله التوفيق والسداد». من ناحيته، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة «حملتنا الانتخابية مستمرة بإذن الله والغبقة الرمضانية غدا (اليوم) قائمة وقرار شطبي الصادر من وزارة الداخلية سيسقط بإذن الله في ساحة القضاء الذي نثق به، وهو ملاذنا أمام الظلم الذي نتعرض له، وأدعو أهل الكويت للغبقة، فكلمة الحق بوجه الترهيب بسلاح الجنسية سنقولها سواء داخل المجلس أو خارجه».

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