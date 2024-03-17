((الكهرباء)) تطلب من ((المالية)) ميزانية لتزويد 10 من مواقعها بالطاقة الشمسية

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العليطلبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من وزارة المالية اعتماد ميزانية لمشروع تزويد وتركيب نظام الخلايا الكهروضوئية لمرافقها في 10 مواقع لإنتاج 34.6 ميغاواط.

وقالت مصادر في الوزارة إن هذا المشروع ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها لتزويد مواقعها المنتشرة في العديد من المناطق بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة التقليدية المنتجة من الوقود الأحفوري، بما يسهم من جهة في توفير الميزانيات المخصصة لهذه الطاقة، ومن جهة أخرى للحفاظ على البيئة.

وأوضحت المصادر أنه في حال الموافقة على اعتماد الميزانية للمشروع سيتم طرحه من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة أمام الشركات المتخصصة والمصنفة لدى الجهاز لتقديم عطاءاتها ودراستها ومن ثم اتخاذ قرار الترسية من قبل الجهاز والبدء في التنفيذ.

من جهة أخرى، تحدثت المصادر عن إنفاق مبلغ إجمالي قدره 14.289 مليون دينار قيمة مشروعين للمياه في مدينة الوفرة السكنية بواقع 3.714 ملايين دينار لمشروع تنفيذ خط مياه رئيسي قطر 800مم من خزانات الوفرة إلى مدينة الوفرة السكنية، وكذلك مشروع تنفيذ خط مياه قطر 1200مم من مجمع مياه الزور إلى خزانات الوفرة بقيمة إجمالية 10.575 ملايين دينار.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قامت بإيصال التيار الكهربائي لكل محطات التحويل الثانوية، كما قامت بإيصال المياه العذبة إلى المدينة، علما بأن أعمال الشبكة الكهربائية والمائية في المدينة قامت بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.