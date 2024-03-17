نقل تبعية المنتزه القومي بالجهراء من ((الزراعة)) للبلدية
التاريخ
3/17/2024 2:37:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
وافق مجلس الوزراء على طلب البلدية نقل تبعية المنتزه القومي لمدينة الجهراء من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للبلدية.
وكلف المجلس البلدية بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوضع مرئياتهما المشتركة التي تضمن سرعة المضي بتنفيذ واستغلال وتطوير المشروع بما يحافظ على الهوية التراثية والطابع الوطني.
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