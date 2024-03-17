Sunday, 17 March 2024 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل تبعية المنتزه القومي بالجهراء من ((الزراعة)) للبلدية

3/17/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
وافق مجلس الوزراء على طلب البلدية نقل تبعية المنتزه القومي لمدينة الجهراء من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للبلدية.
وكلف المجلس البلدية بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوضع مرئياتهما المشتركة التي تضمن سرعة المضي بتنفيذ واستغلال وتطوير المشروع بما يحافظ على الهوية التراثية والطابع الوطني.

MENAFN17032024000130011022ID1107987558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث