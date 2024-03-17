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مبادرة ((زين الشهور)) لإفطار الصائم تتواصل في المباركية

3/17/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر مبادرة زين لإفطار الصائم بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق هذا العام للسنة السابعة عشرة تحت مظلة حملتها المجتمعية «زين الشهور»، وتأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنها البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وتشهد هذا العام تقديم 42 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل.
ونظمت «زين» مؤخرا زيارة خاصة إلى سوق المباركية التراثي في قلب مدينة الكويت لتقديم وجبات إفطار الصائم للعاملين بالسوق، تواجد فيها الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري، ومسؤولي زين وبنك الطعام، وأعضاء فريق «زين الشهور» التطوعي.
وتعتبر هذه المبادرة إحدى ركائز برنامج زين الرمضاني السنوي، بحيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار يوميا بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة عبر الشاحنات التي تنطلق يوميا في مختلف أنحاء البلاد لتزور المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان وتؤمن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجدا سكانيا كثيفا من العمال والأفراد والأسر المتعففة.
وتقوم زين أيضا بتقديم وجبات إفطار الصائم يوميا في الخيمة الكبرى بالمسجد الكبير، ليصل إجمالي عدد الوجبات المقدمة على مدار الشهر الفضيل إلى 42 ألف وجبة، كما يقوم فريق زين بالإشراف المباشر على تنظيم هذه البادرة، ويشارك في تنظيمها فريق «زين الشهور» التطوعي المكون من موظفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، في خطوة تؤكد اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة.
هذا العام، يتواجد 6 من شركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.
ودائما ما تأتي حملة «زين الشهور» بشكل متجدد وتتوسع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتجسد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

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