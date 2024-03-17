البنك الوطني يشارك في المعرض الوظيفي للجامعة الأمريكية الدولية

إستراتيجية «الوطني» في التوظيف تسعى لجذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر للكوادر الوطنية الشابة، من خلال المشاركة في معارض التوظيف التي تهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشباب الكويتي حديثي التخرج، وفي هذا الإطار شارك البنك في المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية الدولية، في منطقة سعد العبدالله بالجهراء.وأقيم المعرض يوم 5 مارس بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات المرموقة في الكويت، وشهد جناح بنك الكويت الوطني إقبالا كبيرا من المشاركين، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.وبهذه المناسبة، قال عبدالله الخباز من إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية: «نحرص دائما على دعم ورعاية المعارض الوظيفية التي تشكل منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب الكويتية الشابة، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى البنك».وأضاف الخباز: «الوطني داعم رئيسي لكل المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحفيز الشباب الكويتي الطموح، وتأتي مشاركتنا في هذا المعرض لتبرهن على حرصنا الدائم على دعم الشباب الكويتي وسعينا المتواصل لنشر ثقافة العمل في القطاع الخاص واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي».وأكد أن بنك الكويت الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تساعد على التطور المستمر بفضل فرص التدريب الاستثنائية التي يوفرها البنك، والتي تشمل برامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية تسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب بما يضمن لهم تحقيق مستقبل وظيفي واعد ومسيرة مهنية مستدامة.وتسعى إستراتيجية «الوطني» في التوظيف دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل «الوطني» جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يرعى سنويا العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاع الطلبة على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، باعتباره أحد أكبر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.