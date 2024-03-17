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((الوقف الإنساني)): وزّعنا 4 ملايين وجبة إفطار صائم

3/17/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، أنها تمكنت من تقديم 4 ملايين وجبة إفطار صائم على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى شهر رمضان الجاري في سورية واليمن وبنغلاديش ومدغشقر.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل، في تصريح صحافي، إن «الوقف الإنساني» أطلقت مشروع إفطار الصائم لإعانة المحتاجين في شهر الخير وفتح أبواب الأجر أمام المحسنين ليفوزوا بأجور الصائمين مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». وأوضح العبدالجليل، أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية يأتي في إطار المشروعات ذات المساهمات منخفضة التكلفة، حيث تبلغ قيمة السهم 200 فلس لليوم و6 دنانير للشهر، لافتا إلى أن مشروع إفطار الصائم استهدف دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالوجبات في ظل تزايد حالات الجوع وسوء التغذية في مناطق التنفيذ.

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