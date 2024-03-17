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((التجارة)) خالفت 8 ملاحم بالشويخ

3/17/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
خالفت وزارة التجارة والصناعة 8 ملاحم أول من أمس في منطقة الشويخ الصناعية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقها.
وأكدت «التجارة» أن مفتشيها قاموا بحملة مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمنطقة الشويخ الصناعية، تمت لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها من قبل الوزارة.
وأضافت «التجارة» أن الحملات التفتيشية مكثفة على مدار السنة، مشيرة إلى زيادة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 5 مخالفات كالآتي:
٭ 6 محاضر ضبط مخالفة بالغش التجاري في بلد المنشأ.
٭ محضر ضبط رفع أسعار مصطنعة وذلك بأخذ المزود سعر زائد عن السعر المعلن عنه.
٭ مخالفة صريحة لمنشآت تجارية لم تتعاون مع مفتشي الوزارة وتم استدعاء وزارة الداخلية لها.

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