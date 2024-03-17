((التجارة)) خالفت 8 ملاحم بالشويخ

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
خالفت وزارة التجارة والصناعة 8 ملاحم أول من أمس في منطقة الشويخ الصناعية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقها.
وأكدت «التجارة» أن مفتشيها قاموا بحملة مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمنطقة الشويخ الصناعية، تمت لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها من قبل الوزارة.
وأضافت «التجارة» أن الحملات التفتيشية مكثفة على مدار السنة، مشيرة إلى زيادة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 5 مخالفات كالآتي:
٭ 6 محاضر ضبط مخالفة بالغش التجاري في بلد المنشأ.
٭ محضر ضبط رفع أسعار مصطنعة وذلك بأخذ المزود سعر زائد عن السعر المعلن عنه.
٭ مخالفة صريحة لمنشآت تجارية لم تتعاون مع مفتشي الوزارة وتم استدعاء وزارة الداخلية لها.
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