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((أجيليتي)) تقدم مساعدة لألف أسرة متعففة برمضان

3/17/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، اليوم عن إطلاق مبادرتها الخيرية السنوية «ماجلة الخير من أجيليتي» لمساعدة 1000 أسرة متعففة ومحتاجة في الكويت في شهر رمضان المبارك، وذلك بشراكة الاستراتيجية مع القطاع التعاوني، متمثلا باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية الشعب التعاونية.
وتقوم مبادرة «ماجلة الخير من أجيليتي» على التعاون على الخير في الشهر الفضيل مع جهات مختلفة، ومنها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية الشعب التعاونية، ومبادرة «نعمتي» لحفظ النعمة وإيقاف الهدر وإطعام الطعام، وهي الجهة التي حددت الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى شركتي أجيليتي التابعتين، وهما شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة العقارات والمرافق التجارية والتي قدمت دعما ماليا إضافيا، وشركة «شيبا» للتوصيل، حيث قام فريق من أسطول سيارات شيبا بتوصيل «ماجلة الخير من أجيليتي» وهي سلال غذائية تحتوي سلعا أساسية ومتنوعة من الأطعمة التي تحتاج إليها الأسرة وتكفيها طوال شهر رمضان المبارك.
وقالت رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح، بعد المشاركة في عملية التوزيع مع موظفي الشركة، إن مبادرة أجيليتي السنوية الخيرية ما هي إلا تأكيد على قيم التعاون والعطاء التي يجسدها شهر رمضان الفضيل، ونهوضا بمسؤوليتنا الاجتماعية كشركة كويتية تهتم بتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات المحلية.
وأضافت: نعتز دائما بتكاتف فريق أجيليتي وحرص موظفي الشركة على عمل الخير لمساعدة المحتاجين، وأشكر كل من ساهم معنا في نجاح هذه المبادرة.
بدورها، قالت نادية عقيل الرئيس التنفيذي لشركة «يوباك»: نعمل في «يوباك» من أجل التأثير إيجابا في حياة الآخرين، كما أننا ملتزمون برد الجميل للكويت لأننا نؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الدور الذي تلعبه شركتنا في دعم المجتمعات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن «أجيليتي» تحظى بسجل حافل بالمبادرات الاجتماعية والإنسانية لمساعدة المحتاجين، وأنه منذ العام 2017 أطلقت «أجيليتي» و«يوباك» هذه المبادرة الخيرية السنوية التي تساعد المئات من الأسر المتعففة في الكويت.
و«أجيليتي» شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45.000 موظف، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)، شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)، الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية).

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