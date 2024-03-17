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السفير السعودي: الديوانيات الرمضانية فرصة جيدة لتعزيز الروابط الاجتماعية

3/17/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد المهنئين بشهر رمضان المبارك في مقر ديوانية السفارة الكائنة بمنطقة الدعية، حيث توافد عدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والسفراء العرب والأجانب وممثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية والمواطنين لتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتبادل الأحاديث الودية فيما بينهم.
وأكد سموه أهمية التواصل في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مشيرا إلى أن السفارة تسعى إلى إحيائها في مختلف المناسبات عبر «ديوانيتها» لاسيما في شهر رمضان.
ولفت إلى أن الديوانية تحظى باهتمام كبير من قبل السفراء وسائر أعضاء السلك الديبلوماسي، حيث يتم تبادل الأحاديث والآراء في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية في أجواء شهر رمضان الفضيل، مشيدا بعدد الحضور الكثيف إلى ديوانية السفارة ما يدل على مكانة المملكة في قلب الكويتيين ودول المنطقة والعالم أجمع.
كما أشار سموه إلى أن ديوانيات رمضان تعكس العادات والتقاليد الكويتية والخليجية، وتعد فرصة جيدة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتبادل وجهات النظر في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.
هذا، وشكر الحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين أن يعود شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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