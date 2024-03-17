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((الإعلام)): منصة ((51)) الرقمية تبثّ محتوى مرئياً ومسموعاً عبر الأجهزة الذكية والرقمية

3/17/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة وزارة الإعلام الرقمية سعد العازمي أن منصة (51) تعد خدمة بث للمحتوى المرئي والمسموع تتجاوز حدود النموذج التقليدي من خلال البث والإرسال عبر الموجات اللاسلكية إلى تقديم المحتوى عبر الأجهزة الذكية والرقمية عبر الانترنت في أي مكان بالعالم. وقال العازمي في تصريح «كونا» إن المنصة التي تستعد الوزارة لإطلاقها في 12 مايو المقبل وتحمل اسم منصة (51) تأتي مواكبة للتقنيات الحديثة في مجال الإعلام ولخلق خيار ملائم للأسرة الكويتية وفق الضوابط التي تسير عليها الوزارة من خلال الاشتراك فيها، ويتم ذلك ببساطة عن طريق استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خدمتهم المفضلة القائمة على الاشتراك. وأضاف أن اختيار الانطلاقة الرسمية لمنصة (51) التي ستطلقها وزارة الاعلام بالتعاون مع شركة «فاست للاتصالات» في تاريخ 12 مايو المقبل كونها تصادف ذكرى انطلاقة الإذاعة الكويتية بتاريخ 12 مايو 1951 حيث تم اختيار اسم (51) لرمزية السنة التي انطلقت فيها الإذاعة الكويتية.
ولفت إلى أن المنصة تتميز بأنها ستقدم إنتاجا حصريا لها بالإضافة إلى خدمة البث المباشر للقنوات التلفزيونية من باقة تلفزيون دولة الكويت بجودة (HD) وستقدم أيضا بثا حيا للمحطات الإذاعية لدولة الكويت بالإضافة إلى خدمة الفيديو تحت الطلب (VOD).
وذكر أن الشركة المشغلة للمنصة تستطيع عرض أفلام ومسلسلات والدوريات الرياضية المختلفة وفق أطر تنظيمية مع وزارة الإعلام، كما سيتاح للمشاهد خدمة الاستماع وتحميل البرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة حيث سيكون هناك تواصل مباشر ما بين وزارة الاعلام والمشاهدين لأخذ تعليقاتهم وتقييمهم مباشرة.
وأكد العازمي في هذا الصدد أن أرشيف تلفزيون وإذاعة الكويت يزخر بالكثير من المقابلات والبرامج التي تم انتاجها سواء الفنية أو السياسية أو الاجتماعية بالإضافة إلى المسلسلات التي انتجتها وزارة الإعلام، وتركت أثرا كبيرا في تكوين الشخصية الخليجية والاعمال الإذاعية من مقابلات وتسجيلات حصرية كل ذلك سيتم عرضه في المنصة.
وقال إن العالم تحول إلى عالم رقمي ومن ضمنه الإعلام بلا شك، وهي قفزات كبيرة قدمتها التكنولوجيا، ونحن نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة فلابد من مواكبة هذا التقدم التكنولوجي، حيث نشأت فكرة إطلاق المنصة بتوجيهات ودعم من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن لإنشاء هذه المنصة الرقمية للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمحتوى الالكتروني الخاص بوزارة الاعلام.
وأكد أن كل ما سيعرض في المنصة سيكون خاضعا للمعايير والضوابط المطبقة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت وكذلك ما يخص محتوى الإعلانات فهي نفس المعايير الخاضعة للوائح الإعلان التجاري ووفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الاعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات في وزارة الإعلام رقم (991 لسنة 2022) ورقم (992 لسنة 2022) ورقم (993 لسنة 2022). وبين أن الاشتراكات في المنصة سيكون منها ما هو بشكل مجاني وآخر مدفوع الثمن، وستتم دراسة تلك التقسيمات مع شركة «فاست للاتصالات»، حيث تنص المزايدة بإتاحة الفرصة للشركة بجلب دوريات رياضية وأفلام ومسلسلات من حسابها وفق معايير وضوابط وزارة الاعلام.

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