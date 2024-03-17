Sunday, 17 March 2024 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عوائل ((أسيري والسلمان وكمال وملك)) أقامت غبقتها الرمضانية

3/17/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أقامت عائلات أسيري والسلمان وكمال وملك الغبقة الرمضانية الأولى على شرف الحضور في قاعة مراد بهبهاني في منطقة الشعب.
ولبى الدعوة جمع غفير من الوزراء والوجهاء ومـسـؤولـي وقـيـاديـي الدولة وأفراد العائلات الكريمة ولفيف من الأحبة والأصدقاء.
وقال أعضاء اللجنة المنظمة لتجمع العوائل الأربعة (أسيري والسلمان وكمال وملك) وكبار العائلات المجتمعة إن مثل هذه المناسبات الرمضانية تعتبر داعما أساسيا لتقوية أواصر الترابط بين أفراد المجتمع الكويتي وأفراد العوائل المجتمعة.
وأضافوا أن تلبية دعوات زيارة الغبقات الرمضانية هي للحفاظ على هوية وتراث الآباء والأجداد، كونها علامة مميزة تقوم بها الأسر الكويتية خلال أيام شهر رمضان المبارك وبالمناسبات الأخرى.
وعلى هامش الغبقة، أقام مسؤولو تجمع عوائل آل أسيري والسلمان وكمال وملك ولأول مرة بالكويت وبالغبقة الرمضانية معرضا خاصا بمقتنيات الأسر الأربعة التراثية، مستعرضا فيها مجموعة نادرة جدا من عدسانيات ووثائق تعود إلى أوائل القرن الماضي من عهد الشيخ مبارك الكبير وهويات وجوازات وبروات للغوص وللسفر ووثائق تجارية وبروات بيع وشراء للأراضي وتبرعات قديمة وغيرها الكثير من النوادر التراثية والمقتنيات القديمة.

MENAFN17032024000130011022ID1107987549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث