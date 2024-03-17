ناصر المحمد يستقبل المهنئين الأربعاء 20 الجاري

ناصر المحمد يستقبل المهنئين الأربعاء 20 الجاري
التاريخ
3/17/2024 2:37:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عقب صلاة التراويح من مساء يوم الأربعاء 10 رمضان، 20 الجاري، في ديوان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، طيب الله ثراه، بقصر الشويخ.
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