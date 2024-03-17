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ناصر المحمد يستقبل المهنئين الأربعاء 20 الجاري

3/17/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عقب صلاة التراويح من مساء يوم الأربعاء 10 رمضان، 20 الجاري، في ديوان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، طيب الله ثراه، بقصر الشويخ.

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