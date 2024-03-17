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بالفيديو.. ((اسباير زون)) نظّم زيارة للأطفال إلى محمية الشامية التطوعية

3/17/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
أكدت رئيسة مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح، أن النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» نظم زيارة للأطفال إلى محمية الشامية التطوعية، موضحة أنه يقام للسنة الثالثة على التوالي والهدف منه استغلال وقت الأبناء في الأعمال التطوعية وغرس القيم والعطاء لدى خلال شهر رمضان. وقالت الرويح: تضمنت فعاليات النادي الرمضاني ورشة تثقيفية عن العطاء قدمها الكاتب ناصر الدوسري، وأيضا رسم جدران المحمية وتلوينها وتعليم الأطفال إعادة تدوير الطاولات الموجودة بها وصنع طاولات الإحسان منها لتوزيع وجبات إفطار الصائم، موضحة أن البرنامج الرمضاني سيتضمن العديد من الفعاليات ومنها زيارات المستشفيات وتوزيع الهدايا والألعاب على الاطفال وزيارة لبيت عبدالله وتوزيع وجبات إفطار الصائم للعاملين والعديد من الأنشطة التطوعية الأخرى.
وشكرت الكاتب ناصر الدوسري لجهوده في إثراء الأطفال بالمعلومات القيمة من خلال القصص التي رواها لهم والتي تحمل قيما ومعاني جميلة ومنح الأطفال الفرصة لاستشعار الأجواء الرمضانية الجميلة، كما تقدمت بالشكر لشركة stc على تعاونها مع المركز وصيدليات المطوع لتقديم النصائح الطبية للأطفال خلال الشهر الفضيل وجريدة «الأنباء» على دعمها الدائم المتواصل.
بدوره، قال الكاتب ناصر الدوسري: سعيد جدا مشاركتي مع المركز في النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» وقدمت للأطفال ورشة تثقيفية تضمنت قصة «مزن»، وهي قصة فتاة تعيش فوق الغيوم تتكلم عن دائرة الماء وتعلم الأطفال قيمة العطاء ودوره في حياتنا وكيفية مساعدة الغير، والكثير من القيم الجميلة التي يحب أن نغرسها في أطفالنا منذ الصغر.

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