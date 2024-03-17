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((أزرق البادل)) وصيفاً لبطولة ((ند الشبا)) الدولية في دبي

3/17/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق منتخبنا الوطني للبادل المركز الثاني ببطولة «ند الشبا» الدولية التي اختتمت منافساتها أمس الأول في دبي، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره الهولندي في المباراة النهائية.
وعقب التتويج، قال مدير نادي البادل الكويتي علي حيات لـ «كونا»: «بفضل من الله تعالى وجهود كل لاعب في المنتخب، نجحنا في تحقيق إنجاز كبير بوصولنا إلى المباراة النهائية لهذه البطولة الكبيرة التي شهدت مواجهة قوية ومثيرة أمام منتخب هولندا القوي والمميز»، معربا عن تقديره للجماهير الكويتية «التي وقفت معنا وشجعتنا طوال المباراة»، وأضاف «رغم الخسارة نحن فخورون بالأداء الذي قدمناه وبالروح الرياضية التي تحلى بها الجميع طوال منافسات البطولة، وسنعمل بجدية أكبر في التدريبات القادمة لنعود بقوة في المواسم القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات للكويت».
وضم «أزرق البادل» مجموعة من اللاعبين منهم: عبدالعزيز المعيوف، أحمد ربيعن، عبدالرحمن العوضي، محمد عبدال، فؤاد بهبهاني، محمد التركي، حسين شمس، طلال العبدالله وآخرين ساهموا جميعا خلال مهاراتهم في إبراز صورة الكويت طوال منافسات البطولة.
وكانت قد انطلقت بطولة «ند الشبا» الدولية لفرق البادل 2024 الثلاثاء الماضي، واختتمت منافساتها أمس الأول، وضمت إلى جانب الكويت وهولندا كلا من الإمارات، البحرين، قطر، وإيران.

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