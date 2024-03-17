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جامعة الخليج بطلاً لدوري بنك وربة للتعليم العالي

3/17/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّج فريق جامعة الخليج بلقب دوري بنك وربة لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وذلك بعد فوزه في النهائي الذي أقيم على ستاد صباح السالم بالنادي العربي على كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 2-0، فيما احتل فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المركز الثالث.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة فيصل المقصيد، أن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي أقيمت برعاية بنك وربة الشريك الاستراتيجي للاتحاد الدورة اشتملت على عدد من المسابقات للطلبة والطالبات، وهذا الأمر يشكل حافزا للاتحاد لزيادة عدد الألعاب في النسخ المقبلة، مضيفا أن مسابقات الدورة شهدت المشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وكذلك الكليات العسكرية والتي أسهمت في هذا النجاح بمختلف مسابقات الدورة. واعتبر أن شراكة الاتحاد مع بنك وربة لتنظيم الدورة تعد مثالا يحتذى به في مدى التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الوطنية الكبرى لخدمة الطلبة نظرا للتفاعل الكبير مع منافساتها ما يجسد المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
وفي السياق نفسه، بارك رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير لجامعة الخليج تحقيق لقب النسخة الأولي لدوري بنك وربة، وتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في النسخ المقبلة.
وأكد الساير أن الحماس الكبير الذي شهدته المباراة النهائية لدوري وربة لكرة القدم العشبي والمستوى المتميز الذي قدمه للاعبين يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطوير النسخ المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات، مضيفا: «نسعى أن نكون جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية بالمشاركة مع الاتحاد الرياضي المدرسي في دعم الفعاليات الرياضية الناجحة».

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