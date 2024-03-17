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السالمية يلتقي الشباب ودياً.. وينتظر بيير

3/17/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يواصل فريق السالمية تدريباته اليومية بقيادة مدربه الكرواتي انتي ميشا، حيث من المقرر أن يخوض لقاء وديا مع نظيره الشباب خلال اليومين المقبلين، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، وذلك ضمن تحضيراته لملاقاة العربي في 30 الجاري ضمن الجولة الثانية من مواجهات مجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة.
إلى ذلك، دخل لاعب الوسط الغامبي سانغ بيير في مرحل التأهيل النهائية من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الرسمية مع «السماوي» نهاية الأسبوع الجاري، ليبقى قرار مشاركته مع العربي وقفا على المدرب الكرواتي وجهازه الفني المعاون.
ويسعى السالمية إلى المنافسة على مركز متقدم في مجموعة البطل، وذلك لأجل الدخول في حسابات المشاركة بكأس «السوبر» الموسم المقبل، رغم المنافسة الصعبة التي يجدها من النصر والفحيحيل الذين يشاركونه ذات الرصيد من النقاط (24 نقطة)، فيما يبقى حلم الظفر بأغلى الكؤوس على حساب القادسية الهدف الأكبر لجميع «السلماوية»، ولم يحدد بعد موعد نهائي كأس سمو الأمير الذي سيقام على ستاد «جابر الأحمد الدولي».

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