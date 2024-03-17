Sunday, 17 March 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجهراء يرفض استقالة الشلاحي

3/17/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
رفض جهاز الكرة بنادي الجهراء الاستقالة التي أعلن عنها المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، موضحا في بيان رسمي على موقع النادي أن: «جهاز الكرة في نادي الجهراء يعلن رفض استقالة المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، وسيكون مستمرا بقيادة الجهاز الفني في المرحلة القادمة، لحاجة الفريق إلى خبراته وقناعة جهاز الكرة بدوره الإيجابي في مجموعة الهبوط من دوري زين».
وكان الشلاحي قد أعلن أمس الأول في حسابه الرسمي قرار الاستقالة، قائلا: «منذ اليوم الأول لعملي في نادي الجهراء كنت حريصا على الحفاظ على وحدة الفريق والأمانة المؤتمن عليها رغم الظروف القهرية التي يصعب التعامل معها، وأكملت المهمة وبعد تشكيل لجنة حل مشكلات النادي تقدمت باستقالتي مع تنازلي عن جميع مستحقاتي المالية خلال الفترة التي عملت بها في النادي».
وجاءت استقالة الشلاحي بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة لحل المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها ناديا الجهراء والنصر اثر تداعيات حل مجلسي إدارتي النادي بقرارات من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وما ترتب عليها من آثار تسببت في توقف معاملات الناديين المالية والإدارية أمام كل الجهات الرسمية.

MENAFN17032024000130011022ID1107987543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث