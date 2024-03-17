Sunday, 17 March 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((يد العنابي)) لعبور التضامن اليوم

3/17/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتواصل منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام لكرة اليد اليوم بلقاء يجمع النصر برصيد نقطة واحدة مع التضامن الخالي من النقاط، وذلك في الـ 8.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.
و«العنابي» مطالب اليوم بالتركيز، وأن يضع اللاعبين جل تفكيرهم في الملعب بعيدا عن المشاكل المالية التي تحصر النادي، والتي استجابت له الهيئة العامة للرياضة أمس الأول بتشكيل لجنة لصرف رواتب العاملين في النادي، أما التضامن فيحتاج إلى العمل المضاعف وصولا إلى مرحلة المنافسة مع الفرق الأخرى إذ تراجع أداء الفريق، وهو مطالب أيضا بالعمل على إعداد جيل قادر على تلبية الطموح من خلال السير في المراحل السنية باعتدال.
من جهة أخرى، تأهل كاظمة والصليبخات إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد لفئة تحت 19 سنة، حيث ينتظران اكتمال عقد الدور نصف نهائي للبطولة عقب مواجهتي القرين مع السالمية، وأيضا الكويت مع اليرموك، على أن تقام مباريات المربع الذهبي الجمعة المقبل على صالة الشهيد بمقر الاتحاد في الدعية.
وجاء تأهل كاظمة بالفوز على العربي 26-23 مساء السبت، فيما فاز الصليبخات على القادسية 28-17.

MENAFN17032024000130011022ID1107987542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث