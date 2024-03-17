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((الأزرق)) يختتم تدريباته في أبوظبي اليوم

3/17/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يختتم منتخبنا الوطني اليوم تدريباته بمعسكره المقام في أبوظبي استعدادا لمواجهة منتخب قطر 21 الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث من المقرر أن تغادر بعثة «الأزرق» أبوظبي عصر غدا متجهة إلى الدوحة تحضيرا لخوض المواجهة المرتقبة، إذ من المقرر أن يؤدي أول تدريباته مساء يوم الوصول.
وكان «الأزرق» قد أدى خلال تواجده في أبوظبي مجموعة من الحصص التدريبية المكثفة قبل الدخول في الأجواء الآسيوية، حيث اتسمت تدريبات منتخبنا بالروح المعنوية العالية بعد نجاح الجهازين الفني والإداري في توجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة بعيدا عن أي ضغوط معنوية أو نفسية، كما تضمنت جانبا كبيرا اختص بالنواحي التكتيكية، إذ كثف المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم من المحاضرات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلجأ إليها خلال المباراة.
ويتصدر «العنابي» ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على المنتخب الأفغاني 8-1 في اللقاء الأول الذي احتضنه «ستاد خليفة الدولي»، وعلى منتخب الهند في المباراة الثانية التي جمعتهما على «ستاد كالينجا» بمدينة بوبانسوار الهندية 3-0، مسجلا أعلى معدل تهديفي برصيد 11 هدفا كأقوى خط هجومي في التصفيات الآسيوية المشتركة حتى الآن، فيما خسر منتخبنا أولى مبارياته على أرضه أمام الهند 0-1، بينما حقق الفوز في الجولة الثانية على المنتخب الأفغاني 4-0.
«الأولمبي» يستعد للبحرين
من جانب آخر، دشن منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة أولى حصصه التدريبية مساء الأول من أمس في معسكره المقام في أبوظبي بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي ومساعدة الوطني محمد الفيلكاوي.
وكان «الأزرق الواعد» قد انتظم في معسكره القصير الذي يأتي ضمن البرنامج المعد لخوض نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.
ومن المقرر أن يلعب «الأولمبي» مباراته الودية أمام منتخب البحرين في 25 الجاري قبل العودة إلى البلاد.

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