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حمد ومحمد عدنان.. ((السلة)) في أمان

3/17/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تزخر الرياضة الكويتية بالعديد من النجوم في مختلف الألعاب، الذين صالوا وجالوا وبرزوا بشكل لافت، ومن هؤلاء النجوم من يرتبطون بصلة قرابة وجمعتهم لعبة واحدة وملعب واحد، أو أكثر من لعبة، ومن هؤلاء الشقيقان حمد ومحمد عدنان، وهما من أسرة رياضية، الوالد عدنان سعيد لاعب سباحة سابق بنادي السالمية، ثم كرة يد بنادي الكويت، وكذلك شقيقه لاعب كرة الماء عذبي، ومدرب بنادي الكويت بعد اعتزاله. اتجه حمد (مواليد 1997) ومحمد (مواليد 2000) في سنواتهما الأولى نحو التايكوندو، كخطوة رياضية أولى، أو بداية لعل ما في رياضة الفنون القتالية ما يثير للشغف والاهتمام، لكن التجربة أعلنت فشلها سريعا، وعادة لا تخضع قرارات من هم دون العاشرة إلى المنطق، أو إلى حسابات معقدة، فالقرار لحظي، والتحولات سريعة، فاستبدلا التايكوندو بكرة اليد، كأنهما يقولان «أونس.. فيه كرة، وملعب، وفريق، وما فيه طق مطاقق»، ولم يكن حظ «اليد» بأحسن من سابقتها، فغادرا سريعا ليستقرا في كرة السلة، وبدأت المسيرة.
كان نادي الكويت في تلك الفترة يباشر مشروعا رياضيا ضخما، يتمثل في الكشف عن المواهب الصغيرة بجميع الألعاب واستقطابها وصقلها وفق برامج فنية متكاملة، ووجدا في حمد ومحمد علامات الموهبة، والنبوغ، والاستعداد، فكانا «حجر الزاوية» في جميع فرق المراحل السنية لـ «العميد»، وكانت الألقاب تسير إلى جانبهما «دوري وكأس»، ولم يدم انتظار ارتداء القميص «الأزرق» طويلا، فالموهبة، والأداء المتميز، والروح أول عناصر اختيار مدربي المنتخبات للاعبين، ولعل ما ساهم في تفتق مواهب الشقيقين «معسكر الموهوبين» لكرة السلة بنادي الكويت، الذي يقام في صربيا ويمتد إلى 40 يوما، وهناك التدريبات المكثفة، والعمل المهاري والبدني لكل لاعب على حدة، ومن المفارقات أن الأخوين لم يلعبا في فريق واحد بالنادي أو المنتخب بالمراحل السنية، نظرا لفارق السنوات الثلاث بينهما، ولم يجتمعا معا سوى في الفريق الأول فقط.
شهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية وإنجازات متميزة لكرة السلة الكويتية، لعل من بينها الفوز ببطولة كأس الخليج للأندية 2021، وبطل الأندية العربية 2022، وثاني دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، وثاني الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة غرب ووسط آسيا 2023، وبطل «السوبرليغ» الآسيوي لمنطقة الخليج «واصل» عام 2023، وقد ساهم حمد ومحمد بشكل فعال في حصد تلك الإنجازات.. وتستمر الرحلة، و«السلة» في أيد أمينة.

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