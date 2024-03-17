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لا لتشويه صورة المجتمع الكويتي

3/17/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل 3 سنوات كتبتُ مقالاً بعنوان «لا تغتالوا رمضان»، ودعوت في جزء منه الفنانين وغيرهم إلى أن يقدموا للمشاهد ما ينفع، لكن للأسف الشديد:
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي!
وهذه حال من يدّعي «الفن»، فالذي يطلقون عليه «الفن» من المفترض أن يكون رسالة وليس جمع أموال أو تخريب صورة مجتمع محافِظ، كالمجتمع الكويتي بكل أطيافه، فإن ما يعرض من أعمال تُنسب لدولتنا الكويت الدولة التي تنتهج المنهج المحافظ على الأخلاق، رسمياً وشعبياً، لا يكفي فقط طلب وزارة الإعلام، مشكورة، بإيقافه فقط، وإنما يتطلب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عدم التصريح لأي مسلسل أو عمل فني «يشوّه» صورة المجتمعات الخليجية، وتقديم المنتجين وكل مَن يقوم بعرض هذه المسلسلات والمشاركين فيها للمساءلة القانونية.
ما المقصود من تشويه صورة بلادنا ببعض هذه المسلسلات؟! لا نستبعد إظهار المجتمع الكويتي ذي الأيادي البيضاء والمواقف السياسية الصلبة تجاه القضايا العربية وخاصة الحرب الصهيونية الهمجية على غزة العزة بهذه الصورة المخلة اجتماعياً، وإيصال رسالة بأن المجتمع الكويتي يعاني من مشكلات اجتماعية خطيرة.
في الحقيقة، نحن مجتمع مثل كل المجتمعات العربية، لدينا العديد من المشكلات، لكن ليس لدينا مثل تلك الظواهر التي يعرضها بعض مدعي الفن، وأغلب هؤلاء المدعين يرون صورة مجتمعهم الذي يعيشون فيه، فالحمد لله نحن مجتمع طيب ونخاف الله تعالى.
وزارة الإعلام من جانبها اتخذت إجراءاتها الهادفة إلى منع تشويه صورة المجتمع الكويتي، ومعاقبة المسيئين من الظهور على القنوات الكويتية، كذلك يجب على الهيئة العامة للاتصالات، لا أقول: حجب المنصات التي تعرض هذه المسلسلات، بل فرض عقوبات عليها.
ويجــب على الكويتيين مقاطعة هذه المسلسلات، والقنوات التي تعرضها في الشرق الأوسط عليها أن تعرض المسلسلات المفيدة التي تُظهر الجانب المشرق للكويت، مثل ما تعرض لباقي دول الخليج، والكويت كانت ولاتزال الرائدة في العمل الفني الهادف.

MENAFN17032024000130011022ID1107987536

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