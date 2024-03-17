دور شباب الكويت في خدمة الوطن

قال الله تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى)، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (أي وقاية)».انتشرت في الآونة الأخيرة ظواهر غـــريبة عن المجتمع الكويتي، وسنتناول بعضا منها بالبحث والدراسة، حيث لا يتسع المجـــال لسد جميع هذه الظواهر، ولا شك أن الشباب هم الوقود للمجتـــمع وهم الحاضر والمستقبل والســـواعد التي قد تبني أو قد تهــدم المجتمع، فلا يتعافى أي المجتمع إلا بالشباب، ومن هذا المنطلق جاء عنوان المقال «الشباب وبناء الوطن».لا نتحدث عن الجميع، فهناك شباب واع وصاحب دين وخلق، منهم من يرفع راية الوطن، ومنهم من يخدم الوطن في مجالات عديدة، ومنهم من كان سببا في تقدم الوطن داخليا وخارجيا، فبارك الله فيهم جميعا. أما عن بعض السلبيات لدى عدد من الشباب وأسباب ظهور بعض الظواهر السلبية في المجتمع، فلا شك أن التطور الذي شهده العالم وبرامج التواصل الاجتماعي بشكل عام قد أحدثا تغييرات كثيرة في سلوكيات الناس سواء الرجال أو النساء وكذلك الأطفال وكبار السن، فهذا التطور له ضريبة يدفعها المجتمع ويتأثر بها الشباب قبل غيرهم.وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الشباب يتأثر بما يراه في «السوشيال ميديا» وغيرها من البرامج التي أصبحت في متناول الجميع. وإذا تحدثنا عن أسباب انحراف بعض الشباب والانخراط في سلك الجريمة وغياهب السجون والعزوف عن الزواج، فإن من الأسباب الجوهرية الفراغ ووفرة المال، فقد من الله على الكويت بالمال الوفير، وهذا بلا شك سلاح ذو حدين قد يستغله البعض كوسيلة للانحراف غير المشروع، كما أن الفراغ سواء في مجال العمل مثل كثرة الاستئذانات والإجازات والخروج أثناء العمل والعودة من أجل البصمة فقط وغيرها، وهذا بلا شك يمثل سببا مهما في الانحراف لدى البعض وطريقا إلى الجريمة بالفراغ القاتل وإذا لم تستغله فيما ينفع كالاستغفار وقراءة القرآن الكريم وفي تنمية الهوايات والعمل في مجالات الخير، مما يؤدي إلى بناء وتطوير الوطن فما ينفع الناس يمكث في الأرض أما الزبد فيذهب جفاء. وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الفراغ والصحة».لذا يا معشر الشباب توخوا الحذر فهناك رب يسمع ويرى، وهناك رقيبان يسجلان الخير والشر، وهناك العقاب والثواب في الدنيا والآخرة، والله الموفق لكم. كونوا بناة للوطن ولا تسلكوا طريق الجريمة والخطأ، وكونوا أسوة إيجابية.وكما ذكرنا في بداية المقال من إيجابيات الشباب النافع الخلوق للوطن انهم عز الوطن وقوته وعليهم يكون عبء بنائه والحفاظ عليه شامخا عزيزا.في الختام.. نتمنى أن يكون لجميع شباب الكويت دور فعال في بناء الوطن.

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