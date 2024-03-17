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مجلس التعاون.. قوة مؤثرة

3/17/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كنّا نعتقد أن العالم أكثر حضارة مما يحدث الآن، وهو يشهد في صمت الاعتداءات الإسرائيلية على أطفال غزة وأهلها، فقد طال الليل العربي، فمتى سيظهر النهار؟
لذا نكون غير منصفين لأنفسنا لو وضعنا جلّ اعتمادنا على قوى أخرى لتضع أو تجد حلولاً لقضايانا المهمة مثل القضية الفلسطينية وغيرها.
لن نترك ضمائرنا تموت في صدورنا، ونحن نشاهد العدو الإسرائيلي وهو يتلاعب بكل القوانين والأعراف الإنسانية، ولا يضع في حسبانه أي شيء يتعلق بالإنسانية.
وإزاء ذلك علينا أن نكون على قدر كبير من القوة والثبات، كي نتمكّن من التصدّي للتحديات التي تواجهنا على كل الأصعدة، خصوصاً أن الدول الخليجية لديها مقومات كثيرة لتكون قوية، مثل الوحدة، والإعلام المتميز الرائد، والاقتصاد القادر على التأثير، والاستمرار من دون الحاجة أن تكون تحت أي مظلة.
من المؤكد أن الدول الإسلامية تستطيع فيما بينها أن تشكل قوة لها قيمتها وتأثيرها في العالم، كما أن دول الخليج العربي قادرة على أن تلعب أدواراً رئيسية في وضع حلول لمختلف القضايا المصيرية العالقة بكثير من دولنا العربية والإسلامية، وهي للأسف كثيرة ومتشعّبة.
ونرى من واقع الحال الذي نعيشه، وما تحمله دول الخليج من قوة وتقدير في نفوس كل العرب والمسلمين، بصفتها الدينية والاقتصادية والإنسانية، ان كل الدول العربية والإسلامية القوية ستكون سندا لها وستقف إلى جانبها في مساعيها وتوجهاتها وتطلعاتها لوحدة الصف، وتكاتف الجهود لنرى عالمنا العربي والإسلامي قوة واحدة مؤثرة، لمواجهة قوى تريد النيل منها وإضعافها، لتكون لها الغلبة والهيمنة، فالقوة في الاتحاد والتعاضد والتمسّك بالمصائر المشتركة، والثبات عليها دون تنازل.
إننا ننظر كشعوب خليجيّة فنرى أن دولنا قطعت أشواطاً كبيرة في الانفتاح على العالم، إضافة إلى التقدّم والتطوّر والنمو الذي أنعش الحياة اجتماعياً وثقافياً وفنياً، مما انعكس على وضع دول الخليج عالمياً، وجعل منها قوّة مؤثّرة، في كل مناحي الحياة.
ولو نظرنا إلى الإعلام الخليجي فسنرى أنه قد ازدهر وتميّز وأصبح منبراً إعلامياً مهماً عربياً وعالميا، لذا من المفترض أن يكون هناك وعي إعلامي مواز لهذا التطور، لما نشهده من طفرات شملت كل التوجهات الإعلامية خصوصاً على المستوى الإلكتروني، فالمواقع الإلكترونية جعلت من العالم قرية صغيرة تتداول فيها الأخبار بسهولة ويسر، والغلبة لمن يتمكّن من مجاراة هذه الأمور ومواكبتها، بل التميز فيها.
وعلى الإعلام العربي أن يقوم بدوره المؤثر والفاعل والداعم والواضح، في دعم قضايا الساعة.
حفظ الله خليجنا وديننا الحنيف، فهما أعزّ شيء علينا.

MENAFN17032024000130011022ID1107987534

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