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البراء بن مالك رضي الله عنه

3/17/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال عنه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكه من المهالك.. إنه يصف البراء بالشجاعة والإقدام، فهو الذي تسور الحصن الذي احتمى به مسيلمة الكذاب، وقد عرف هذا الحصن بحديقة الموت من كثرة القتلى الذين سقطوا فيه، حيث كان يتحصن به المرتدون أتباع مسيلمة الكذاب.
اقترح البراء رضي الله عنه على قائد المسلمين في معركة «حديقة الموت» للقضاء على المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، أن يتسور الحصن الذي يتحصن به مسيلمة وأتباعه، حيث طلب من قائد المسلمين خالد بن الوليد أن يرفعه جيش المسلمين إلى أعلى الحصن حتى يلقي بنفسه إلى داخل الحصن ليفتح باب الحصن حتى تدخل جموع جيش المسلمين الحصن للقضاء على مسيلمة الكذاب وأتباعه، ولا شك أنها جرأة وقوة مواجهة، وتمكن البراء رضي الله عنه من بلوغ باب الحصن غير مبال بما قد يواجهه من مقاومة شديدة من قبل جيش المرتدين، وتمكن فيما بعد من فتح باب الحصن لجيش المسلمين، فدخلوا الحصن وحاربوا مسيلمة وأتباعه حتى تم القضاء عليهم. لا شك أن ما قام به البراء رضي الله عنه هو عمل فدائي وشجاعة وبطولة.
«البراء بن مالك» رضي الله عنه هو من الأنصار، وينتمي الى فئة خاصة من الصحابة العظام، وهم الأنصار، الذين اشتهروا بالإقدام والشجاعة. استشهد البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة «اليمامة» بعد أن أصيب في المعارك التي شهدها ومنها فتوح العراق وفارس ثمانين جرحا بين ضربة سيف وطعنة رمح، واستمر علاجه بعد المعركة الأخيرة له معركة اليمامة لمدة شهر حتى استشهد.
وهو شقيق الإمام أنس بن مالك، واشتهر بحبه للجهاد والشهادة في سبيل الله.
ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن مالك رضي الله عنه: «كم أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك»، رواه الترمذي. والله الموفق.

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