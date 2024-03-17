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أدوية كبارالسن والمعاقين

3/17/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

يعاني كثير من كبارالسن وأصحاب الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعض المشاكل التي تواجههم في كثير من مناحي الحياة اليومية، ومن بين هذه الأمور التي تعاني منها هذه الشريحة من المجتمع عدم توافر أو الحصول على العلاج المناسب والموصوف لهم في بعض المراكز الطبية والمستشفيات، وبخاصة المصابين بالأمراض الشديدة كالسكر والقلب والكلى والعيون وغيرها، لعدم توافرها بالصيدليات المذكورة، وارتفاع أسعارها بالصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة مما يتسبب لهم في مضاعفة الآلام وسوء حالاتهم وتعرضهم لأخطار تنتج عن ذلك التأخير، ومثل ذلك «يجب ألا يحدث بدولة الرخاء ديرتنا الحبيبة الكويت».
الأمر يتطــلب التكرم بإيجاد نـظـــام لتوصيلها عبر وسائل حديثة، كما كان الوضع أثناء كارثة «كورونا»، وأن يكون نظام توصيلها حسب العنوان وبدقة العمل بها عبر مساهمات جمعياتنا التعاونية، ومنع تلاعب البعض بذلك الأمر الطبي المهم وبصحة الأبدان المتراجعة صحيا للبحث عن مصدر الدواء الصالح لكل داء بالأخص لكبار السن وحالات الإعاقة للمواطنين خاصة.
ومن منطلق إنساني، يجب شمول الوافدين عامة وفق آلية محددة وبناء على التأمين الصحي الذي يدفعونه عند تجديد إقاماتهم.
تمنياتنا بالسلامة للجميع على أرض السلامة والعطاء، كويت الإنسانية.

MENAFN17032024000130011022ID1107987532

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