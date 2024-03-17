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مهلة المخالفين

3/17/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم داخل البلاد أو المغادرة إلى بلدانهم من أي منفذ دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، وبرأينا أن المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف فرصة لن تعوض، وربما لن تتكرر لعقود.
ورغم أن مستحقات الدولة من مخالفي قانون الإقامة وفقا للقانون تتجاوز ملايين الدنانير، فإن وزارة الداخلية ارتأت مشكورة غض النظر عن المبالغ الملزم بها المخالفون مقابل مغادرتهم أو تعديل أوضاعهم داخل البلاد ليس هذا فحسب بل قدمت «الداخلية» ميزة إضافية بجواز دخول المخالف إلى البلاد مرة أخرى، بمعني عدم إدراجهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددا، إلى جانب فتح إدارات الإقامة أمامهم لإيجاد حلول لما يعيق الاستفادة من المهلة سواء كانت إدارية أو قضائية أو وجود مديونية عليهم.
نخلص من ذلك أن المهلة قد تكون الأخيرة، بما تضمنته من محفزات تدعو جميع المخالفين إلى الإسراع لتعديل أوضاع تواجدهم داخل البلاد، أو السفر برا وبحرا وجوا إلى بلدانهم.
وزارة الداخلية مطالبة في هذا التوقيت، وتزامنا مع المهلة، بالإعلان عن خطوات ستتخذها بعد نهاية المهلة في السابع عشر من يونيو المقبل، كأن تعلن صراحة أنها ستلاحق أي مواطن أو وافد قضائيا سواء أعاد تشغيل مخالف أو سمح لمخالف بالإقامة في سكن خاص او بناية، كما نكشف عن خطط ملاحقة من لم يستفد من مهلتها تلك.
أصحاب البنايات والقسائم مطالبون بالتأكد من إقامات من يسمحون لهم بالتأجير، وجميع البنايات يشرف عليها حراس، وهؤلاء لابد ان يتم التشديد عليهم في معرفة سلامة إقامات القاطنين دون أي إرهاق يقع على أجهزة وزارة الداخلية، وبالتالي إذا اعلنت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات وتعلن عنها سواء للملاك أو حتى للحراس المشرفين عن البنايات سيكون ذلك جرس إنذار لأي مخالف بأنه لن يجد مكانا يقيم فيه، أو يعمل فيه، لذا سيضطر إلى الاستفادة من المهلة بتعديل الوضع مع دفع الغرامات أو السفر دون مقابل والعودة إذا تحصل على فرصة عمل جديدة.
معظم المخالفين لا مصدر دخل لهم، وهم أكثر شريحة وجب الحذر منها ولديهم الاستعداد لارتكاب جرائم سواء اخلاقية او سرقات أو غيرها لتوفير مصدر دخل ينفقون من خلاله على احتياجاتهم المعيشية. وأي جهود أو فرص تمنح لهم لن تؤتي ثمارها ما لم يوجد دعم شعبي وتعلن الوزارة صراحة عزمها على اتخاذ إجراءات عقابية لكل من يقوم بإيواء المخالفين ويوفر لهم الملاذ الآمن.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام : حينما تقودني الضرورة للخروج بين الساعة الواحدة والرابعة عصرا في الشهر الفضيل أجد غالبية الطرق مكدسة بالمركبات، وأتساءل: هل هناك دوام مرن وتدرج في خروج الموظفين؟ نأمل من وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إيجاد حلول علمية لمشكلة الاختناقات، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة.

MENAFN17032024000130011022ID1107987531

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