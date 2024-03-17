حمد الرجيب.. الأديب الأريب

MENAFN - Al-Anbaa) عندما نقول ريادة فنحن نعني التقدم والسبق، وقد نال ذلك عن جدارة ابن الكويت البار حمد عيسى جاسم الرجيب الذي ولد في منطقة «جبلة» عام 1922. هذا الرجل له همة تعانق السماء ونفس كبيرة تأبى سوى النجاح ولقد صدق المتنبي، حيث يقول:



وإذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها الأجسام

فهو الوزير والسفير والمندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية، وقبل هذه المرحلة كان الممثل والمخرج والملحن والمؤلف والموسيقى، حتى اصبح رائد الحركة المسرحية والموسيقية.

حمد الرجيب أيضا الأديب الأريب اللوذعي، والمربي الفاضل، كل ما ذكرت تضاف إليه ريادة الرعاية الاجتماعية، لذلك أقول إن مثل هذه الشخصية الفريدة من نوعها لا يمكن أن تظهر إلا في كل قرن مرة واحدة، ولا تتكرر بالقرن نفسه، فقد كان علامة فارقة في تاريخ الكويت وصورة لا تتكرر. وبالنسبة لأسرته الكريمة الرجيب فأصل التسمية «الرقيب»، وبلهجتنا الكويتية نقلب القاف الى «جيم».

هذا الرجل خدم وطنه الكويت في مجالات كثيرة بكل أمانة وتفان وإخلاص، فقد عاش الكويت ومات من اجلها، فسجل لنفسه السبق والريادة في مجالات عدة، وقلما تجتمع هذه الصفات بشخص إلا صار مبدعا، والرجيب شخص استثنائي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

لقد مثل بلاده في سفارات عدة خير تمثيل قبل أن يصبح وزيرا، وقام بهذه المهمة على أكمل وجه، وكانت للموسيقى والفنون الشعبية نصيب الأسد في مسيرة عطائه الناجحة وربما لا يعلم كثير من الناس انه صاحب اللحن الكويتي الخالد «البوشية»، وهو من أسس مركز الفنون الشعبية لحفظ التراث، وجمع ووثق فيه كل الأعمال التراثية، وأسس دائرة الشؤون وأصبح مديرا لها، وهو الذي وضع نواة المعهد العالي للفنون المسرحية عندما أسس مركز الدراسات المسرحية، وسعى في هذا الأمر سعيا حثيثا فسافر إلى القاهرة واجتمع مع عميد المسرح العربي زكي طليمات وطلب منه الحضور إلى الكويت، ووافق وحضر إلى الكويت لتأسيس المسرح الكويتي على أصوله وتدريب المواهب الفنية الكويتية، فكان له ما أراد، ثم بدأ بالإعداد لإنشاء معهد الموسيقى قبل أن يصبح المعهد العالي للموسيقى وحقق ما أراد.كل هذه الإنجازات الكبيرة وغيرها يضاف إليها نجاحه المنقطع النظير في مسيرته الديبلوماسية، حيث مثل وطنه خير تمثيل كسفير في القاهرة ثم المغرب، بالإضافة إلى تعيينه مندوبا دائما للكويت في جامعة الدول العربية، ثم عاد إلى وطنه فوقع الاختيار عليه ليكون وزيرا للإسكان، ثم وزيرا للإسكان ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ثم ترجل الفارس عن صهوة جواده وأتحفنا بكتابه «مسافر في شرايين الوطن»، وكأن لسان حاله يردد قول عمرو بن الأطنابة الخزرجي:أبت لي عفتي وأبى بلائيوأخذي الحمد بالثمن الربيحوقولي كلما جشأت وجاشتمكانك تحمدي أو تستريحيوفي العاشر من مايو عام 1998 توفي حمد عيسى الرجيب عن 76 عاما، رحمه الله تعالى.ودمتم سالمين.