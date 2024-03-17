الغول: سقف الطموحات في ارتفاع مع النشامى.. وأنديتنا غير جاهزة للاحتراف

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أكد المعلق الرياضي الأردني خالد الغول، أن سقف الطموحات في الشارع الرياضي ازداد كثيرا بعد إنجاز وصافة بطل كأس آسيا، وصار المنتخب الوطني مطالبا بالتأهل لكأس العالم 2026، وهو ما يستحقه الفريق بقيادة المدرب الحسين عموتة.



وأوضح الغول في حديث لـ"الغد": "مواصلة الاعتماد على المدرسة العربية أمر أثبت جدواه في تاريخ منتخبنا، ما يعزز تحقيق الحلم الذي يريده كل أردني، أن يتحول إلى حقيقة، لأننا نتذكر تجربة المدرب البلجيكي السابق فيتال بوركيلمانز وكيف بدأت بشكل جيد، قبل أن تتحول إلى خيبة أمل مع ضياع فرصة التأهل إلى مونديال قطر، رغم أننا كنا نمتلك وقتها أيضا منتخبا قادرا على تحقيق ذلك".



وأضاف: "أعتز بمتابعة كرة بلدنا لأكثر من نصف قرن، وكنت طفلا صغيرا يحضر المباريات على ستادي عمان الدولي والبتراء ويتابع كل مباريات الكرة كمشجع للنادي الأهلي، ولكنني كنت أشاهد كل الفرق، بيد أن الوضع يختلف الآن، حيث أذكر آخر مباراة أردنية شاهدتها من الملعب هي مباراة القطبين في عيد الأضحى العام 2021، بعد أن طلب مني التلفزيون الأردني التعليق عليها، فأنا من المتحيزين لأنديتنا في السابق وقبل الاحتراف الذي قتل شيئا اسمه انتماء اللاعب لناديه، وهي شيء موجود في معظم الدوريات العالمية لكن أنديتنا دخلت الاحتراف وهي غير جاهزة له".



وأردف قائلا: "بعد سنوات من سيطرة القطبين الفيصلي والوحدات على الألقاب، بدأ الوضع يتغير منذ فوز الرمثا بالدوري واقتراب نادي الحسين إربد من إحرز اللقب لأول مرة بتاريخه، ما يعني ازدياد رقعة المنافسة وهو شيء ايجابي، ناهيك عن أن المشاركة في الدوري الممتاز كما كان اسمه سابقا، كانت حكرًا على أندية العاصمة والشمال، لكننا حاليا نشاهد أندية من الجنوب والشرق لها حضور واضح. وتبقى عملية التأقلم مع الاحتراف ومطالبه هي النقطة الأصعب لدى أنديتنا التي يحب أن تجد مصادر دخل أخرى وتقلل من اعتمادها الكلي على اتحاد اللعبة".



وحول أيام شهر رمضان الفضيل في الغربة، حيث يقيم حاليا في إيطاليا، قال الغول: "أشتاق إلى شهر رمضان المبارك في بلدنا مع الأهل والأصدقاء، وبحكم غربتي التي زادت عن ثلاثين عاما، لم أعش أياما رمضانية في بلدنا إلا لفترات قليلة، لكن رمضان في بلدنا وحتى في المدن الإسلامية التي عشت فيها مثل الدوحة ودبي والدار البيضاء، تختلف الأحوال فيها عن المدن الايطالية وهو شيء عادي وطبيعي بحكم اختلاف الثقافة".



وأضاف: "نحاول خلق أجواء الشهر الفضيل التي فيها تقرب إلى الله، من خلال حرصنا على أداء صلوات التراويح في المساجد الصغيرة المتوفرة، وختم القرآن الكريم والالتقاء مع الأصدقاء وتناول وجبات الفطور والسحور أيضا، ورمضان الحالي يتزامن مع الحرب على إخواننا في غزة، ما يجعل الأجواء الاحتفالية مقتضبة، وندعو الله أن ينتهي العدوان وتعود الحياة إلى طبيعتها" .



وأردف: "لا ننسى دقائق المشي قبل ساعات الإفطار والتي قلت العام الحالي، أيضا رغم أهميتها لصحة الإنسان المنشغل ذهنه بأمور أخرى، لكن نرجو أن نواصل في قادم الأيام ونعود لهذه الهواية الضرورية لصحة الإنسان لفوائدها الجمة".



وتطرق الغول الذي لقب بـ"الموسوعة" نظرا لثقافته الرياضية العالية، إلى ذكرياته الرمضانية في الأردن والتي تعود إلى سنوات طويلة، قائلا:" لا أنسى أبدا فترة بداية الثمانينيات عندما تحولت المباريات إلى سهرات رمضانية نحرص على حضورها كمشجعين باستمرار، ولا أنسى أيضا الدورات الرمضانية المتعددة التي كانت تنظم لفرق الهيئات والشركات قبل الإفطار والتي كانت تشهد تنافسا كبيرا، وتقدم نجوما جديدة في اللعبة".



واستطرد: "في سنوات الغربة صار الوقت كله مخصصا للعمل الذي قد يتزامن مع وقت الإفطار او حتى السحور، فعليك أن تواصل عملك وهو شيء اعتدنا عليه حتى وقتنا هذا".



وبدأ الغول عمله في الإعلام الرياضي، عندما التحق بصحيفة الدستور العام 1982 بتنسيب من زميله محمد قدري حسن، وانضم إلى أسرة القسم الرياضي في التلفزيون الأردني العام 1985، بترشيح من رئيس القسم وقتها محمد جميل عبد القادر.



وكان الغول من أوائل الذين احترفوا العمل في القنوات الفضائية العربية، وانضم إلى أسرة راديو وتلفزيون العرب ART العام 1994، وعمل هناك 14 سنة، قبل الانتقال الى قنوات شوتايم في دبي العام 2007 للتعليق على الدوري الانجليزي الممتاز.



وعمل الغول في قنوات "بي ان سبورتس" (الجزيرة الرياضية سابقا) بين العامين 2011 و2020، كمراسل رياضي في روما ثم معلقا في الدوحة.



وفي العام 2021، أصبح الغول جزءا من فريق التعليق الرياضي العربي لمباريات الدوري الإيطالي.