رد قاطع.. هل ينتقل حكيمي إلى ريال مدريد؟

وتردد مؤخرا أن حكيمي محط اهتمام من فريقه السابق ريال مدريد، كي يزامل صديقه كيليان مبابي المرتبط أيضا بالانتقال إلى الملكي.



وقال أحد المقربين من حكيمي على هذه الأنباء، في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أشرف لديه عامين في عقده مع باريس.. مستقبله ليس للنقاش في الوقت الحالي، كما أن ما ينتشر حاليا من أنباء، مجرد شائعات".



يذكر أن أشرف حكيمي انتقل لصفوف البي إس جي قادما من إنتر، في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو.



ووقع النجم المغربي على تعاقد مع ناديه باريس سان جيرمان، يمتد حتى صيف 2026.

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