قبلة تهدد فيليكس في قمة برشلونة وأتلتيكو

MENAFN - Alghad Newspaper)ويلتقي الفريقان، اليوم الأحد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ29.ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا ينسى جمهور أتلتيكو الهدف الذي أحرزه فيليكس في شباك الروخيبلانكوس بالدور الأول، وذهابه إلى المدرجات بغضب للاحتفال ومد ذراعيه على غرار جود بيلينجهام، ثم إرسال قبلة صوب مدرجات الأتلتي في مونتجويك.وقال إدواردو فيرنانديز، رئيس رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد: "ننظر إلى جواو فيليكس الآن كماضٍ أكثر من كونه مستقبلًا".وأضاف: "لا أعتقد أنه شخص سيئ، لكن من الواضح أنه ارتكب خطأ. لم يفهم حقًا ما تعنيه هذه الجماهير وأهاننا.

لن نسامحه.. يمكننا أن نسامح على الكثير من الأمور الأخرى. انظر ما حدث مع جريزمان.. لكن يجب أن يعتذر، وأن يكون متواضعًا ومحبًا للجماهير. لقد ارتكب خطأ".



ويرتبط فيليكس بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2029.



وصرح ألبرتو جارسيا المتحدث باسم روابط أتلتيكو مدريد: "بدا فيليكس وكأنه فاز ببطولة ما عقب إحراز الهدف".



وأضاف: "بالنسبة لي، كانت هذه الإيماءة (القبلة) بمثابة تجاوز الخط الأحمر. فقد استحق الصافرات".