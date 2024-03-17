رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بلقب الدوري السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي للرجال على تهنئة فريق النصر للسيدات بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024 .
وتوج النصر بلقب دوري السيدات للعام الثاني على التوالي وذلك على حساب الهلال بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" من إعلان فوز النصر بلقب دوري السيدات، معلقا : "تهانينا".
وسبق أن هنأ رونالدو فريق البراعم تحت 13 عاما الذي يلعب بصفوفه نجله بعد حصده ايضا لقب الدوري .
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