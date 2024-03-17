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رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بلقب الدوري السعودي

3/17/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي للرجال على تهنئة فريق النصر للسيدات بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024 .
وتوج النصر بلقب دوري السيدات للعام الثاني على التوالي وذلك على حساب الهلال بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" من إعلان فوز النصر بلقب دوري السيدات، معلقا : "تهانينا".


وسبق أن هنأ رونالدو فريق البراعم تحت 13 عاما الذي يلعب بصفوفه نجله بعد حصده ايضا لقب الدوري .

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