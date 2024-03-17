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الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ بإنجازات المنتخب الوطني

3/17/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - هنأ الاتحاد العربي للتايكواندو اليوم الأحد، الأردن ، بمناسبة تأهل لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب (وزن تحت 67 كغم) إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد التي اختتمت أمس السبت.
وابرق رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي إلى رئيس الاتحاد الأردني سمو الأمير راشد بن الحسن، مهنئا بهذا الإنجاز الكبير، متمنيا مزيدا من التوفيق للتايكواندو الأردنية في المرحلة المقبلة.
وقال الهلالي في البرقية، "يتقدم هلال الإدريسي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو لسموكم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد، وجميع اسرة الاتحاد العربي للتايكواندو، بأحر التهاني لكم، ولجميع أعضاء المكتب التنفيذي وكافة الأسرة الرياضية الأردنية، بهذا الانجاز الكبير والمشرف للأسرة الرياضية العربية، كما نتمنى لكم مزيدا من التألق والنجاح خلال الدورات الأولمبية العالمية المقبلة".
وأضاف :" يعتبر هذا التتويج المستحق ثمرة لمجوداتكم الكبيرة التي ما فتئتم تقدمونها خلال مختلف المحافل الدولية والقارية، كما يعتبر هذا الفوز أيضا دليلا على علو قدركم وسمو شأنكم في مجال التسيير الرياضي والذي يعتبر بحق شرفا كبيرا للرياضة العربية والافريقية".

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