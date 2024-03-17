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إعلان قائمة منتخب الشباب لوديتي سورية واليابان

3/17/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة اللاعبين استعدادا لإقامة معسكر داخلي حتى 25 آذار (مارس) الحالي، تتخلله ثلاث لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول (سبتمبر) المقبل.
وضمت القائمة 23 لاعبا، وهم: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني، وأنس الخب.

ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الحادية عشر مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب جاوا، قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الشهر الحالي، على الملعب والتوقيت ذاته.

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