الجعفري ينال فضية الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
3/17/2024 2:31:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (المصنف في المركز الأول عالميا لوزن تحت 84 كغم) اليوم بالميدلية الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية امام اللاعب المصري يوسف بدوي (2-3 ) ضمن منافسات الدوري العالمي التي اختتمت في مدينة أنطاليا التركية .
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