أطعمة لا تقدميها لأسرتك على طاولة السحور

MENAFN - Alghad Newspaper)وتمتلك وجبة السحور أهمية بالغة في شهر رمضان، حيث تساعد على تزويد الجسم بالطاقة والمغذيات اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة، ولهذا السبب، ينصح بتناول وجبة سحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن.تتنوع أطباق السحور في رمضان بين الوجبات التقليدية والحديثة، وتختلف أيضًا من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، حسب العادات والتقاليد المتوارثة، ومن الأطباق الشائعة في السحور الفول المدمس، الحمص، البيض، اللبن، الخبز العربي، الفواكه، والعصائر.لذلك، يحرص المسلمون على الاستيقاظ قبل موعد الإمساك بوقت كافي للتهيؤ لتناول وجبة السحور وأداء صلاة الفجر، ليبدأوا بعدها رحلة الصوم بنية خالصة وجسد قوي.ينصح بتناول وجبة سحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات: مثل البيض، اللبن، اللحوم الخالية من الدهون، الكربوهيدرات المعقدة: مثل الخبز الأسمر، الشوفان، الحبوب الكاملة، والألياف: كالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، المعادن والفيتامينات: مثل فيتامين سي، فيتامين ب، فيتامين أ والكالسيوم والحديد.أهمية السحورتحمل وجبة السحور العديد من الفوائد الصحية والروحية في شهر رمضان المبارك، ومن أهمها:تمد وجبة السحور الجسم بالطاقة والمغذيات الضرورية لتحمل ساعات الصيام الطويلة دون الشعور بالإرهاق أو التعب الشديد، حيث توفر البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف مصدرًا للطاقة التي يحتاجها الجسم طوال اليوم، فضلا عن تقليل الشعور بالجوع.تناول وجبة سحور غنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والحبوب الكاملة، يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم خلال فترة الصيام، مما يقلل من خطر انخفاضها بشكل حاد وتجنب الشعور بالدوخة أو الصداع، خاصة لدى المصابين بمرض السكري.وجبة السحور تعمل على تزويد الجسم بمجموعة متنوعة ومتوازنة من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على تعزيز الصحة العامة ودعم جهاز المناعة وتقويته ضد العدوى والفيروسات خلال شهر رمضان.تساعد وجبة السحور على الحفاظ على روتين تناول الطعام اليومي، مما يقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، كما أنها تساعد على تحمل الصيام بسهولة أكبر وتوفر للجسم احتياجاته الغذائية الضرورية.يعد وقت السحور فرصة للتجمع العائلي والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الروحانية الخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تتشارك الأسر وجبة السحور معاً في أجواء من الألفة والمحبة، كما أنه أفضل مثال للامتثال للسنة النبوية، لذلك يحرص المسلمون على اتباع هذه السنة والاستفادة من بركاتها.يساعد السحور على تنشيط الجسم والعقل، عن طريق إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للتغلب على الشعور بالكسل والخمول خلال ساعات الصيام، حيث يعمل كوقود للجسم ويحافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة لفترة أطول، كما يساهم في تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز، وبالتالي يقلل من الشعور بالكسل والخمول خلال النهار.بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية التي قد تسبب الكسل والخمول، ويحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة طوال اليوم، مما يقلل من احتمالية الشعور بالخمول.تناول وجبة سحور يعمل على تحفيز عملية الهضم بشكل طبيعي، إنتاج العصارات الهاضمة اللازمة لهضم الطعام، وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك خلال فترة الصيام، ويساهم أيضاً في الوقاية من قرحة المعدة فعندما تكون المعدة فارغة لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حموضة المعدة، لكن تناول السحور يساعد على تقليل هذه الحموضة ويحمي المعدة.ويساهم تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف في هضم الطعام بشكل أفضل، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.أطعمة غير مستحبة على السحورهناك بعض الأطعمة والمشروبات غير المستحبة تناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، لأنها قد تكون مضرة وتسبب بعض المشاكل الصحية، ومن هذه الأطعمة:



المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ ثم انخفاضها بسرعة، مما يسبب الشعور بالجوع والإرهاق.



الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية واللحوم المصنعة، لأنها تثقل على المعدة وتزيد من الشعور بالامتلاء.



الوجبات الدسمة و المقلية مثل البطاطس المقلية والمعجنات الدهنية، حيث تتسبب في حدوث مشاكل بالمعدة وتزيد من الشعور بالامتلاء والكسل خلال فترة الصيام.



الأطعمة الغنية بالملح: مثل المخللات والزيتون المالح، لأنها قد تزيد من العطش خلال ساعات الصيام وقد تؤدي إلى الجفاف.



اللحوم الدهنية و المصنعة مثل اللانشون والبرجر، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة الضارة، مما يثقل على الجسم ويصعب عملية الهضم.



الأطعمة الحارة والمتبلة بالتوابل مثل الكاري والفلفل الحار، حيث قد تسبب الشعور الحرقة، تهيج المعدة والعطش خلال فترة الصيام.



المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود، لأنها قد تزيد من العطش وحرقة المعدة عند الامتناع عنها خلال الصيام.



لذا، ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف مثل البيض والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات واللبن ومشتقاته، لتوفير الطاقة اللازمة للصيام بشكل صحي خلال شهر رمضان.



وجبات السحور المستحبة

هناك العديد من الوجبات المستحبة لتناولها في السحور خلال شهر رمضان المبارك، ومن أهمها:



البيض غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم خلال وجبة السحور، ويمكن تناوله مسلوقًا أو مقليًا أو مخفوقًا، كما يمكن إضافته إلى أطعمة أخرى للحصول على المزيد من القيمة الغذائية.



اللبن ومشتقاته مثل اللبن والزبادي والجبن وهي مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات المهمة للجسم، ويمكن تناوله بشكل مباشر أو إضافته إلى الوجبات الأخرى، مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات للحصول على وجبة سحور متكاملة ومغذية، كما يمكن إضافتها إلى الخبز والسندويشات والسلطات.



الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والشوفان والقمح الكامل، والتي تعتبر خيارًا ممتازًا لتناولها في وجبة السحور، لما تحتويه من العديد من الفوائد الصحية والغذائية، فهي تمتلك نسبة عالية من الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة، ويمكن تناوله مع اللبنة أو الزبادي أو البيض المسلوق، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها توفر الطاقة التي يحتاجها الجسم خلال ساعات الصيام.



الفواكه والخضروات

تُعتبر من العناصر الغذائية المهمة التي ينصح تضمينها في وجبة السحور خلال شهر رمضان، مثل التمر والعنب والبرتقال والمانجو، لأنها غنية بالسكريات الطبيعية والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة، وتساعد على توفير الطاقة اللازمة للصيام، والفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، التفاح والموز والكيوي وغيرها والتي تساعد على ترطيب الجسم والشعور بالشبع لفترة أطول.



يوصي بتناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف، لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة، ويمكن إضافتها إلى السلطات أو العصائر، والجزر والبنجر والطماطم والخيار والفلفل الحلو، لاحتوائها على نسبة عالية من المياه، وتساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.



المكسرات والبذور مثل اللوز والفستق والسمسم، لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية والمعادن المهمة الضرورية لصحة الجسم خلال فترة الصيام.

الحليب مع التمر حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسحر بشربة من الماء والتمر.



الفول المدمس والحمص واللذان يُعتبران من الأطعمة التقليدية المفضلة في السحور، لاحتوائهما على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية المفيدة للصحة.

العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال والجزر والليمون، غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة.



ويُنصح بتناول وجبة سحور متوازنة تجمع بين هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لتوفير الطاقة والشبع طوال ساعات الصيام.



أطعمة تسبب العطش في الصيام

هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب العطش وزيادة الشعور بالجفاف خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، ومن أهمها:



الأطعمة الغنية بالملح مثل المخللات والزيتون المالح والبسكويت المالح، فالملح يزيد من فقدان السوائل في الجسم مما يؤدي إلى زيادة العطش.



الأطعمة الحارة والمتبلة مثل الفلفل الحار والكاري والبهارات الحارة، لأنها تتسبب في تهيج الجهاز الهضمي وتزيد من إفراز العرق والشعور بالعطش والجفاف.



المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي الأسود لاحتوائها على الكافيين الذي يعمل كمدر للبول، مما يزيد من فقدان السوائل في الجسم.



المشروبات الغازية لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والصوديوم التي تزيد من العطش.



الأطعمة المقلية والغنية بالدهون مثل البطاطس المقلية والمعجنات، فهي تثقل على المعدة وتزيد من الشعور بالعطش.



البصل والثوم لاحتوائهما على مركبات قد تزيد من جفاف الفم والعطش إذا تم تناولهما بكميات كبيرة.

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