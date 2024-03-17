دواء جديد يمكن أن يؤخر الفشل الكلوي



ويرجع ذلك إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما أُدرجت فئة من الأدوية تسمى مثبطات ((إس جي إل تي 2)) على قائمة الأدوية الأساسية، ما يعني أنها صارت مدعومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وبينما كان يجري التسويق لهذه الأدوية في الأساس بوصفها دواءً لعلاج السكري، فإنه ثبتت فاعليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.



وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي بسنغافورة إن مثبطات ((إس جي إل تي 2)) يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 في المائة.- وكالات

