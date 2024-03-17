دواء جديد يمكن أن يؤخر الفشل الكلوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اكتُشفت في سنغافورة أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الفشل الكلو ،
ما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص في البلد الآسيوي ممن يعانون من مرحلة
مبكرة من مرض الكلى الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة ((ستريتس تايمز))، السبت.
ويرجع ذلك إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما أُدرجت فئة من الأدوية
تسمى مثبطات ((إس جي إل تي 2)) على قائمة الأدوية الأساسية، ما يعني أنها
صارت مدعومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وبينما كان يجري التسويق لهذه الأدوية في الأساس بوصفها دواءً لعلاج
السكري، فإنه ثبتت فاعليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري
وغيرهم.
وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني
الجامعي بسنغافورة إن مثبطات ((إس جي إل تي 2)) يمكن أن تبطئ تطور الفشل
الكلوي بنسبة 37 في المائة.- وكالات
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