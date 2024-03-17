Sunday, 17 March 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دواء جديد يمكن أن يؤخر الفشل الكلوي

3/17/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتُشفت في سنغافورة أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الفشل الكلو ، ما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص في البلد الآسيوي ممن يعانون من مرحلة مبكرة من مرض الكلى الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة ((ستريتس تايمز))، السبت.


ويرجع ذلك إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما أُدرجت فئة من الأدوية تسمى مثبطات ((إس جي إل تي 2)) على قائمة الأدوية الأساسية، ما يعني أنها صارت مدعومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.


وبينما كان يجري التسويق لهذه الأدوية في الأساس بوصفها دواءً لعلاج السكري، فإنه ثبتت فاعليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.


وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي بسنغافورة إن مثبطات ((إس جي إل تي 2)) يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 في المائة.- وكالات

MENAFN17032024000072011014ID1107987520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث