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أروى جودة ترد على انتقادات طالت ملامحها: أحاول إيجاد علاج

3/17/2024 2:31:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كان ظهور أروى جودة في الحلقات الأولى من مسلسل نعمة الأفوكاتو لافتاً بسبب ملاحظة الجمهور زيادة بوزنها، ما جعل بعض رواد السوشيال ميديا يعتقدون أنها خضعت لعدة عمليات تجميل أثرت على شكلها بالسلب.
وكتب أحد المتابعين عبر "X": "أروى جودة وشها باظ.. مين دي؟!، هو المنجد إياه.. خسارة"، ويبدو أن التعليق استفذ أروى جودة مما جعلها ترد عليها وكتبت: ""الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو و بتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي.. رمضان كريم".






وتفاعل عدد من المتابعين مع تعليق أروى ليرد أحد المتابعين قائلاً "عملت سيرش مخصوص والله بعد ما شفت البوست ده على الفيسبوك وجيت أقولك ألف سلامة عليكي وان شاء ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول وطول عمرك قمر سواء دلوقت أو قبل كدة".

ورد آخر كاتباً "ألف سلامة ربنا يتمم شفاكى على خير"، و كتب غيره أيضا: "ألف سلامة عليكي، حلوة و جميلة في كل أحوالك برده".






وتشارك أروى جودة في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل نعمة الافوكاتو بطولة مي عمر، أحمد زاهر ، كمال ابو ريه، سلوى عثمان، و هو من إخراج محمد سامي وتأليف محمد سامي و مهاب طارق.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو
وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2024، من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المساعدة، تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته. ET بالعربي

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مي عمر تنتصر للبسطاء وتواجه المجتمع في "نعمة الأفوكاتو"

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