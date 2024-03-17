اختصاصية تغذية تكشف عن أفضل طعام لصحة الدماغ



وهناك طعام واحد على وجه الخصوص، تقول الدكتورة أوما نايدو، وهي اختصاصية التغذية في جامعة هارفارد، وليزا جينوفا، عالمة الأعصاب التي تدربت في جامعة هارفارد، إنه مفتاح الدماغ السليم ، وهي الخضراوات الورقية الخضراء.



وينصح 5 أطباء وخبراء تغذية، يشاركون الأطعمة التي يتناولونها يومياً من أجل صحة الدماغ وطول العمر والعافية بشكل عام، وقالوا إن الغذاء رقم 1 لعقل سليم هو الخضراوات الورقية الخضراء.

في جميع المجالات، يتفق الخبراء على أهمية تناول الخضراوات الورقية، وأنها ضرورية للصحة العامة، وخاصة لعقلك.

ومن أبرز الخضراوات الورقية التي ينصح بها الأطباء والخبراء، الكرنب، والسبانخ، والخس، والسلق، والبوك تشوي (الملفوف الصيني)، والخردل الأخضر.

وعدّ خبراء أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات الورقية مفيد للعقل، وهي غنية بفيتامينات ((ب)). ووضع الخبراء 3 فوائد لتناول الخضراواتالورقية. ..



1. غنية بفيتامينات ((ب))



في كثير من الأحيان، ترتبط حالات مثل الاكتئاب والخرف بنقص فيتامين ((ب))، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واين ستيت.

وتقول نايدو لشبكة ((سي إن بي سي)) إن الخضراوات الورقية هي مصدر رائع لفيتامين ((ب 9))، والفيتامين المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك.

وأضافت أنه ((فيتامين رئيسي لدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ووظيفة الناقلات العصبية المثالية، والصحة النفسية المتوازنة)).



وتقترح الخبيرة الخضراوات الورقية لمرضاها الذين يتطلعون إلى تحسين مزاجهم.



2. معززة للدماغ



كما أن الخضراوات الورقية تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تعزز الدماغ، فهي مليئة بما تسميه جينوفا ((العناصر الغذائية المعززة للدماغ))، بما في ذلك حمض الفوليك واللوتين والبيتا كاروتين.



تم ربط حمض اللوتين بتحسن وظائف المخ وبنية المخ لدى كبار السن.

ووجدت مراجعة منهجية أن تناول مكملات البيتا كاروتين يمكن أن يعزز ((الذاكرة اللفظية والمعرفية)).



3. مليئة بالألياف



وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة ((العلاجات التكميلية في الطب)) أن زيادة تناول الألياف الغذائية ارتبطت بانخفاض فرصة الإصابة بالاكتئاب.



تفضل نايدو التوصية بالحصول على مزيد من الألياف من خلال نظامك الغذائي، وخاصة الأطعمة النباتية. وتحتوي الخضراوات الورقية على ألياف كثيفة.