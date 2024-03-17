مخرج الحشاشين يرد على الانتقادات الموجهة للمسلسل



وقال مخرج "الحشاشين" في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن "المسلسل تدور أحداثه بين الأتراك والفرس، وحينما قدمه الأتراك استخدموا اللغة التركية، وكذلك النسخة الأمريكية منه كانت باللغة الإنكليزية، ونحن نقدمه في مصر والترجمة موجودة في كل بلدٍ يُعرض فيه العمل."

وحرص المخرج على التأكيد على أن مسلسل "الحشاشين" من وحي التاريخ، وهذا مكتوب نصًا في التترات، أي أنه ليس وثيقة، وإنما دراما تاريخية. وأوضح أن صناع العمل حاولوا تقديم "خيال لفترة من الفترات في شكلٍ درامي."





وأجاب بيتر ميمي على سؤال يتم تداوله منذ انطلاق المسلسل "هل هذا حسن الصباح"؟ قائلاً: "لم يتفق عليه كتاب، لأن المغول احرقوا قلعته وكتبه، وأفكاره، والموجود اجتهاد".



وأضاف أنه تم اختيار هذه الشخصية لتقديم مسلسل عنها لأنها "فذّة، وغريبة، ومستفزة لأن تعرف عنها، وليس بالضرورة أن تكون رمزاً للخير لكي يُقدم عنها مسلسل" على حد قوله.



كما أراد مخرج مسلسل الحشاشين توضيح ما وصفها بـ "حاجات صغيرة"، منها طريقة تصوير "معجزات الصباح" مؤكداً أنها مقصودة، مع الإشارة إلى أنه لم يكن يصنع "المعجزات"، وقال إنّ هذا ما سيظهر لاحقاً مع تقدم حلقات المسلسل، كما سيتم الكشف سر الوجه الذي يظهر لـ "الصباح" باستمرار في الحلقة الأخيرة من العمل.



وأعرب المخرج بيتر ميمي عن سعادته لكون مسلسل "الحشاشين" دفع الناس للقراءة والسؤال عن تلك الفترة.



وكان المسلسل قد تعرض لعدة انتقادات، منها استخدام اللهجة العامية لسرد الأحداث على لسان الشخصيات بدلاً من الفصحى، وعدم الدقة في السرد التاريخي، بالإضافة لاختيار موضوع العمل، وشخصية "حسن الصباح" الإشكالية لتقديم مسلسل عنها، كما اتهم متابعون مخرج المسلسل بنسخ مشهد كامل من فيلم "المسيح" من سبعينيات القرن الماضي، وتقديمه في الحلقة الثالثة من حلقات المسلسل.



يذكر أن "الحشاشين" مسلسل تاريخي يروي حكاية تأسيس "حسن بن الصباح" لفرقة عرُِفت لاحقاً باسم "الحشاشين" قامت بسلسلةٍ من الاغتيالات الدموية في القرن الـ 11 الميلادي.



المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، وممثلون كثر آخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض على dmc TV ومنصة Watch IT.