معدل أمانة عمان على جدول أعمال جلسة النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يناقش مجلس النواب غدا الاثنين في قراءة أولى
مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الكبرى عن سنة 2024 والتي طلبت الحكومة
منحه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون المعدل الذي أقرته الحكومة
مؤخرا إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط
الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم
والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛
بهدف تسهيلها وتطويرها.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس
للانعقاد صباح اليوم الاثنين لمناقشة جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مشروع قانون
التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة
علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة
مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 الذي أقرته لجنة الخدمات العامة.
وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي
نمروقة أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على
الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن التعديلات شملت مواد
جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات،
وأن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية
تشغيل المطار، فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 أشهر
على إثر أزمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، ما
أدى الى خسائر كبيرة عليه.
وأشارت إلى أن أسباب تعديل بعض المواد على بنود
الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسنى له
الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن المستثمر تحمل كل تكاليف
الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.
كما تضمن جدول الأعمال قرار اللجنة الإدارية
النيابية المتضمن الموافقة على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024
الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات
والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى،
وتسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدًا
أهميته ودوره في توفير فرص العمل.
MENAFN17032024000072011014ID1107987514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.