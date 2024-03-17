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معدل أمانة عمان على جدول أعمال جلسة النواب

3/17/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يناقش مجلس النواب غدا الاثنين في قراءة أولى مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الكبرى عن سنة 2024 والتي طلبت الحكومة منحه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخرا إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس للانعقاد صباح اليوم الاثنين لمناقشة جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 الذي أقرته لجنة الخدمات العامة.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات، وأن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار، فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 أشهر على إثر أزمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، ما أدى الى خسائر كبيرة عليه.

وأشارت إلى أن أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

كما تضمن جدول الأعمال قرار اللجنة الإدارية النيابية المتضمن الموافقة على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى، وتسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدًا أهميته ودوره في توفير فرص العمل.

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