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المنخفض الجوي المقبل من الدرجة الثانية وهذا ما سيحمله

3/17/2024 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات الليل من يوم غد الاثنين بمشيئة الله بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد في مركز "طقس العرب".
ووفق التحديثات والبيانات المستلمة لدى قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، يترافق المُنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة، تعمل على تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة في معظم مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهار يوم الاثنين، ويزداد تأثر المملكة بامتداد منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق تيارات أكثر رطوبة وأقل حرارة، لتنشأ على إثر ذلك أحوال جوية غير مستقرة، تترافق بهُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة، وبخاصة خلال ساعات العصر والمساء، حيثُ تكون رعدية أحياناً، ومع ساعات الليل يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ويستمر حتى مساء الثلاثاء.

وتاليا أبرز التفاصيل الجوية ليوم غد:

كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 10 إلى 60 ملم.

سرعة الرياح تصل بعض هباتها إلى 80 كم/ ساعة.

المناطق المتأثرة: معظم المناطق.

مدة التأثير المتوقعة تصل إلى 24 ساعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح بين 10 إلى 6 درجات مئوية.

الثلوج: لا يوجد.

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