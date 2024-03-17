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قرار جديد من الغذاء والدواء حول صرف حقن المضادات الحيوية

3/17/2024 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير الجديدة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان لعام 2024.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التدابير التي جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017، شملت استحداث آلية صرف المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني "حقن" والتي تأتي ضمن مجموعة المراقبة Watch group وتصنيفها إلى صنفين؛ صنف يحتاج إلى مراقبة عالية وصنف يحتاج إلى مراقبة منخفضة؛ وذلك بناء على المعلومات الوطنية لنمط مقاومة المضادات الحيوية (Antibiogram) واستشارة الخبراء في هذا المجال.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن قبل طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.

وأشار إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه وفق اسمها العلمي :
Ciprofloxacin
Levofloxacin
Tobramycin
Ertapenem
Imipenem/Cilastatin
Ceftazidime
Piperacillin/tazobactam
Telcoplanin
Delafloxacin
Vancomycin IV
Meropenem
Streptomycin IV
Cefepime

‏ولفت مهيدات إلى استثناء المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من التدابير المذكورة والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص الزراعة Culture مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.

وجاءت التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني لمواكبة أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية بهذا الخصوص وضمن إطار متابعة قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتوصيات لجنة ضبط صرف المضادات الحيوية.

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