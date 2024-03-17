قرارات مجلس الوزراء



وتأتي الخطة التي أعدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بعد الأخذ بالتغذية الراجعة لتمرين (درب الأمان 3) الذي نفذه المركز، وبهدف تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل والتعامل معها في حال حدوثها -لا قدر الله-.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة تداعيات التهديدات والحوادث السيبرانية؛ والتي تهدف إلى الحماية من تداعيات وتهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعلية؛ بما يضمن استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.



وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 2134 شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.



على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين حول التدابير المتخذة للرقابة على الأسواق.



وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الفرق الرقابية نفذت خلال الفترة بين 7 - 13/ 3 / 2024 ما مجموعه 116 جولة رقابية تمت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تم تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتم التعامل معها.



وحول أسعار السلع الأساسية في الأسواق، أكد الشمالي أنه ومن خلال رصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، فإن الأسواق شهدت استقرار أسعار 53 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 26 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 11 سلعة من أبرزها بعض أنواع الدجاج واللحوم.



وجدد الشمالي التأكيد على أن مخزون السلع آمن ومستقر، وحركة الشحن واستيراد البضائع متواصلة بوتيرة جيدة دون إعاقات، وأن عملية الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفات قد تحدث.