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قرار من الحكومة بشأن مستأجري مواقع عربات الطعام داخل عمان

3/17/2024 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطعام داخل حدود أمانة عمان الكبرى مما نسبته 95 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم عن عامي 2019 و 2020؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقي كاملا خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ويأتي القرار نظرا للصعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظرا للإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.

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