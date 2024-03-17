قرار من الحكومة بشأن مستأجري مواقع عربات الطعام داخل عمان

قرار من الحكومة بشأن مستأجري مواقع عربات الطعام داخل عمان
التاريخ
3/17/2024 2:30:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطعام داخل حدود أمانة عمان الكبرى مما نسبته 95 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم عن عامي 2019 و 2020؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقي كاملا خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ويأتي القرار نظرا للصعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظرا للإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.
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