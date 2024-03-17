رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري



وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان، على علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين والحرص الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز علاقات الأردن مع سنغافورة في مختلف المجالات.



ولفت الخصاونة إلى أهمية البناء على الزيارة المهمة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى سنغافورة بداية العام الحالي لدفع مسيرة التعاون بين البلدين، سيما في المجالات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهني والتقني.



واطلع رئيس الوزراء وزير خارجية سنغافورة على الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار حل الدولتين الذي يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها.



وأشار الخصاونة الى جهود الأردن لإيصال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الذي أقامه الأردن لإيصال المساعدات العاجلة للقطاع من خلال الإنزالات الجوية، معربا عن تقديره لسنغافورة على دعمها لهذا الجهد الإنساني.

من جهته، أكد وزير الخارجية السنغافوري، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.



وثمن الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.