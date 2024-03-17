استشهاد 31 ألفا و645 فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر

استشهاد 31 ألفا و645 فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/17/2024 2:30:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال
ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا و130
مصابا.
وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي
المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و645
شهيدا و73 ألفا و676 مصابا، وفق "صحة غزة".
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