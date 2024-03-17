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استشهاد 31 ألفا و645 فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر

3/17/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابا.
وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و645 شهيدا و73 ألفا و676 مصابا، وفق "صحة غزة".

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