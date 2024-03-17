مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت انهم قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الذين تعمدوا إبعاد من سمح لهم من المواطنين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين المتزمتين، الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة مصلى قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة، وذلك وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.- (بترا)