يعلون: التهديد الإسرائيلي بدخول رفح خدعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس
الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قوله إن نتنياهو يفضل البقاء في السلطة،
وإعادة "المحتجزين" ليست أولوية لديه.
وأضاف يعلون: "نحن مسؤولون عن مقتل 100
شخص أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي القطاع".
وأشار إلى أن "التهديد بدخول رفح خدعة،
فإذا كنا بحاجة للدخول فلماذا لم ندخل وسرحنا وحدات الاحتياط؟".
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أنه
"لا مفر من الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإخراجنا من هذه الأزمة
بقيادة مختلفة".
وتابع يعلون: داخل الحكومة مسؤولون يطالبون
بالتضحية بـ"المحتجزين" مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين
اليهود هناك.
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