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يعلون: التهديد الإسرائيلي بدخول رفح خدعة

3/17/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قوله إن نتنياهو يفضل البقاء في السلطة، وإعادة "المحتجزين" ليست أولوية لديه.
وأضاف يعلون: "نحن مسؤولون عن مقتل 100 شخص أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي القطاع".

وأشار إلى أن "التهديد بدخول رفح خدعة، فإذا كنا بحاجة للدخول فلماذا لم ندخل وسرحنا وحدات الاحتياط؟".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أنه "لا مفر من الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإخراجنا من هذه الأزمة بقيادة مختلفة".

وتابع يعلون: داخل الحكومة مسؤولون يطالبون بالتضحية بـ"المحتجزين" مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود هناك.

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