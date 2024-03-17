الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد،
19 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة شنتها في مناطق متفرقة
بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض البلدات والمخيمات
بالضفة أسفرت عن إصابات.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات
الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم
للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة
ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات،
جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، تم
خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية
بعد احتجازهم لساعات. (بترا)
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